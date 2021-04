Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees- Unfallflucht/ Polizei sucht Zeugen

Rees (ots)

Ein unbekannter Autofahrer fuhr am Mittwoch (31. März 2021) gegen 09.20 Uhr auf ein verkehrsbedingt wartendes Auto an der Kreuzung Emmericher Straße Emmericher Landstraße auf und verließ anschließend die Unfallstelle unerlaubt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich nach ersten Hinweisen um einen Kleintransporter handeln. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Fahrer und/ oder zum Fahrzeug geben können. Sie sollen sich bei der Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830 melden. (as)

