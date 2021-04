Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze- Einbruch/ Täter brechen in Werkstatt ein

Weeze (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochabend (31. März 2021) in eine Werkstatt an der Knappheide ein. Die Täter zerschlugen eine Glasscheibe auf der Rückseite der Werkstatt, die sich in Sichtweite zum Wohnhaus des Besitzers befindet. Aus der Werkstatt entwendeten die Einbrecher mehrere Elektrowerkzeuge und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell