Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen- Diebstahl aus Pkw/ Täter zerschneiden Heckscheibe von Cabrio

Straelen (ots)

Die Plexiglasheckscheibe eines Ford KA Cabrio wurde von unbekannten Tätern zerschnitten, um eine Kunstlederjacke aus dem Inneren zu entwenden. Die Unbekannten kamen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu dem am Fliederweg abgestellten Ford und flüchteten mit der Beute unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell