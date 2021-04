Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Verkehrsunfall

67-Jähriger kommt von Fahrbahn ab

Bedburg-Hau Hau (ots)

Am Mittwoch (31. März 2021) gegen 14:25 Uhr ereignete sich auf der Gocher Landstraße (B9) ein Verkehrsunfall. Ein 67-Jähriger aus Kleve war dort in seinem Mercedes in Richtung Kleve unterwegs und kam aus zunächst unklarer Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen kam erst nach etwa 90 Metern in einem Feld zum Stehen, zuvor beschädigte er insgesamt vier Zäune. Nach ersten Erkenntnissen könnte der 67-jährige eine plötzliche Verschlechterung seines gesundheitlichen Zustands erlitten und deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes wurde abgeschleppt und sichergestellt. (cs)

