Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer fuhr gegen Ampelmast und wurde schwerverletzt

Paderborn (ots)

(ro) Ein Radfahrer verletzte sich schwer als er in der Samstagnacht auf dem Gehweg der Neuhäuser Straße gegen einen Ampelmast fuhr. Der 33jährige befuhr gegen 03:00 Uhr den Gehweg der Neuhäuser Straße stadtauswärts. In Höhe des Hauses Nr. 115 fuhr er gegen einen Masten der dortigen Fußgängerampel. Durch den Zusammenstoß zog er sich eine Platzwunde am Kopf zu, stürzte und blieb zunächst regungslos auf dem Gehweg liegen. Erst durch mehrmaliges Ansprechen von Unfallzeugin und einer zufällig am Unfallort vorbeifahrenden Polizeistreife, kam der Radfahrer wieder zu vollem Bewusstsein. Er wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Der Radfahrer trug keinen Schutzhelm. Zur Unfallzeit herrschte starker Schneefall.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell