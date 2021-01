Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Entsorgungsunternehmen

Bad Wünnenberg-Haaren (ots)

(ro) Ein Entsorgungsunternehmen in Bad Wünnenberg-Haaren war in der Nacht zum Samstag Ziel von Einbrechern. Gegen 02 Uhr wurde festgestellt, dass sich zwei Personen unberechtigt auf dem Gelände an der Pfauenstraße aufhielten. Diese hatten sich auf bislang noch unbekannte Art und Weise Zutritt zum Grundstück verschafft. Durch die benachrichtigten Polizeikräfte wurde das Grundstück umstellt und durchsucht. Die Personen wurden nicht mehr angetroffen. Sie hatten auf der rückwärtigen Seite des Bürogebäudes mehrere Fenster beschädigt und waren so in das Gebäude gelangt. Im Inneren hatten sie mehrere Räume durchwühlt. Zum Diebesgut können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich über die 05251-3060 zu melden.

