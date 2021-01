Polizei Paderborn

POL-PB: Wer hatte Grün? Polizei sucht Unfallzeugen

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mb) Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 07.10 Uhr auf der Kreuzung Dubelohstraße/Husarenstaße ereignet hat, sucht die Polizei Unfallzeugen.

Ein 21-jähriger Audi-A6-Fahrer fuhr auf der Husarenstraße in Richtung Bielefelder Straße. Zeitgleich fuhr eine 21-jährige 3er-BMW-Fahrerin auf der Dubelohstraße in Richtung Paderborn. Auf der Kreuzung kollidierten die Autos. Es kam zu Sachschäden, verletzt wurde niemand. Beide 21-Jährige gaben an, bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251 306-0.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell