Polizei Paderborn

POL-PB: Rollerfahrerin gestürzt und schwer verletzt

Salzkotten-Schwelle (ots)

(ro) Am Freitagnachmittag stürzte eine Rollerfahrerin in Salzkotten-Schwelle und verletzte sich dabei schwer. Die 56 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem Roller gegen 15.25 Uhr auf der Straße Schweller Damm von Schwelle kommend in Fahrtrichtung Winkhausen. Nach einer leichten Rechtskurve kam sie auf der regennassen Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und geriet auf den dortigen Grünstreifen. Dadurch kam die Rollerfahrerin zu Fall und stürzte auf die rechte Fahrzeugseite. Durch den Sturz erlitt sie schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

