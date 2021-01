Polizei Paderborn

POL-PB: Rotlicht missachtet - Drei Verletzte und Totalschaden

Paderborn (ots)

(ro) Auf der Kreuzung Südring/Warburger Straße sind am Samstag kurz nach Mitternacht drei Autoinsassen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Eine 19jährige Fahranfängerin fuhr mit ihrem Pkw Renault gegen 00:03 Uhr aus Richtung Husener Straße auf dem Südring in Fahrtrichtung Ludwigsfelder Ring. Im Kreuzungsbereich mit der Warburger Straße stieß sie mit einer 46 Jahre alten Mazdafahrerin zusammen, die auf der Warburger Straße stadtauswärts fuhr. Der Renault prallte mit der Front gegen die rechte Fahrzeugseite des Mazdas. Beide Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die 19jährige Renaultfahrerin, sowie die beiden Mazdainsassen (46 und 45 Jahre alt) wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, benötigten jedoch keine medizinische Behandlung am Unfallort. Die Kreuzung ist durch eine Ampel geregelt. Vor Ort ließ sich nicht eindeutig feststellen, für welche Fahrtrichtung zur Unfallzeit Grün zeigte. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen (Tel 05251-3060).

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell