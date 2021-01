Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Zeugen nach Fahrraddiebstahl gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Pedelec Trekkingrad im Wert von etwa 1.500 Euro wurde zwischen Sonntag 20.00 Uhr und Montag 12.30 Uhr von einem bislang unbekannten Dieb in der Hohenzollernstraße in Möglingen entwendet. Das schwarze Zweirad der Marke Cube, Cross Hybrid One Trapez, stand vor einem Wohnhaus und war mit einem Schloss an einer Metallstange gesichert. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Asperg, Tel. 07141 1500170, in Verbindung zu setzen.

