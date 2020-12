Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Steinfurter Straße/Unter Drogen Auto gefahren

CoesfeldCoesfeld (ots)

Auf der B58 haben Polizisten einen 19-jährigen Autofahrer aus Ascheberg am Mittwoch angehalten. Sie beobachteten gegen 18.55 Uhr, wie der Fahranfänger in Schlangenlinien fuhr. Ein Drogentest vor Ort war positiv, sodass die Beamten den Mann mit auf die Wache nahmen. Dort entnahm ein Arzt dem Ascheberger eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und stellten den Führerschein sicher. Auf den 19-Jährigen kommt nun ein Verfahren zu. Zudem erfolgt eine Meldung an die Führerscheinstelle.

