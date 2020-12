Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/Zigarettenautomat aufgesprengt

Coesfeld (ots)

In der Nacht auf Mittwoch ist mancher Coesfelder aufgeschreckt. Gegen 0 Uhr haben Unbekannte an der Eleonore-Pollmeyer-Straße einen Zigarettenautomaten aufgesprengt. Noch ist nicht klar, was sie dazu genutzt haben. Die Täter stahlen das Bargeld und alle Zigaretten. Ein Zeuge beobachtete zwei Personen, bei denen es sich um Männer handeln könnte. Beide flüchteten auf einem Damen-Hollandrad. Einer der Täter trug einen dunklen Parka mit Kaputze sowie eine "Bollerhose".

Auch an der Walkenbrückenstraße wurde versucht, ein Zigarettenautomat aufzusprengen. Gegen 23 Uhr hörten Zeugen am Dienstagabend einen lauten Knall. Jedoch gelang es den Tätern aufgrund der Sicherung nicht, den Automaten zu öffnen. Täterhinweise liegen nicht vor.

Ebenfalls erfolglos waren Unbekannte Am Steckinghof. Zwischen 17 Uhr am Montag und 8 Uhr am Dienstag versuchten sie, einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln.

In allen Fällen bittet die Polizei in Coesfeld unter 02541-14-0 um Hinweise.

