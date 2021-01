Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen: Motorradunfall fordert zwei Leichtverletzte

Ludwigsburg (ots)

Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer, der eine 19-jährige Sozia dabeihatte, war am Montag gegen 18.00 Uhr auf der Kreisstraße 1687 von Hochdorf kommend in Richtung Eberdingen unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Motorradfahrer auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern und kippte schließlich auf die rechte Seite. Der 23 Jahre alte Fahrer und die 19-jährige Frau erlitten hierdurch leichte Verletzungen. Sie mussten anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entstand geringer Sachschaden.

