Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 18-Jährige bei Alleinunfall verletzt

Bild-Infos

Download

Wenden (ots)

Ein Alleinunfall hat sich am Mittwoch (23. September) gegen 23.35 Uhr auf der K 11 in Girkhausen ereignet. Zunächst befuhr eine 18-Jährige die Straße mit ihrem Pkw in Richtung Osthelden. Sie kam aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, lenkte ruckartig in Gegenrichtung und geriet ins Schleudern. Ihr Wagen überschlug sich und kam auf einem angrenzenden Feld auf dem Dach zum Stillstand. Die 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagenteam behandelte sie vor Ort Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell