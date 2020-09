Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Scheinwerfer von Forstmaschine entwendet

Kirchhundem (ots)

Zwischen dem 17. September, 16 Uhr, und dem 22. September, 9.30 Uhr, haben Unbekannte von einer Arbeitsmaschine, die in dem Waldgebiet "Heinsberger Heide" in Kirchhundem-Heinsberg geparkt war, mehrere Scheinwerfer entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand durchschnitten die Täter dafür mehrere Kabel mithilfe eines scharfen Gegenstandes. Insgesamt fehlen 16 Scheinwerfer, die sich an der Front, am Krahn und am Dach der Fahrerkabine befanden. Es entstand ein Schaden von circa 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

