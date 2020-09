POL-OE: 39-Jährige verletzt sich bei Pedelecunfall

Kreispolizeibehörde Olpe

Bei einem Unfall am Montagnachmittag (21. September) gegen 17.35 Uhr auf einem Waldweg in Kirchhundem hat sich eine 39-jährige Radfahrerin verletzt. Nach eigenen Angaben übersah sie bei ihrer Fahrt in Richtung Albaum ein Schlagloch. Dadurch stürzte sie über ihr Lenkrad. Sie zog sich mehrere Frakturen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Es entstand an dem Pedelec leichter Sachschaden.

