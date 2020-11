Polizei Hagen

POL-HA: Lkw-Fahrer mit über zwei Promille unterwegs

HagenHagen (ots)

Zeugen meldeten am Sonntag (08.11.2020) gegen 12:15 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein 59-Jähriger mit seinem Lkw gegen eine Laterne gefahren war. Beim Eintreffen einer hinzugerufenen Polizeistreife befand sich der Mann noch in der Fahrerkabine sitzend in der Walzenstraße. Der Fahrer konnte keinen Führerschein vorlegen und wirkte auf die Polizisten alkoholisiert. Dieser Verdacht bestätigte sich nach einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest, welcher mit über zwei Promille positiv verlief. Zudem konnten in der Fahrerkabine diverse angebrochene Spirituosenflaschen aufgefunden werden. Die Polizisten untersagten dem 59-Jährigen die Weiterfahrt und nahmen ihn fest, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (kh)

