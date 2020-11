Polizei Hagen

POL-HA: Leichtverletzte Fußgängerin nach Zusammenstoß mit Auto

HagenHagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Körnerstraße verletzte sich eine 57-jährige Hagenerin am Freitag gegen 14:15 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 26-Jährige mit ihrem Audi aus der Gerberstraße kommend auf die Körnerstraße nach rechts abbiegen. Dabei stieß sie mit der Fußgängerin zusammen, die die Straße gerade an einer Ampel überquerte. Die Frau stürzte auf die Bordsteinkante und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen führt die weiteren Ermittlungen. (ra)

