Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Zeugenaufruf zu Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Wilhelm-Raabe-Straße (al) Am 18.09.20 gegen 19 Uhr parkt ein Sarstedter seinen Pkw der Marke BMW parallel zum Fahrbahnrand. Als er am Folgetag, 19.09.20, gegen 12:15 Uhr sein Fahrzeug wieder in Betrieb nehmen möchte, fällt ihm ein frischer Unfallschaden an der vorderen linken Fahrzeugecke auf. Vermutlich hat ein anderer Kraftfahrzeugführer beim Einparken in die Parklücke vor dem beschädigten BMW diesen gestreift und den Schaden verursacht. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall-Flüchtigen oder dessen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.

