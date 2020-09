Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkhrsunfallflucht in Königsdahlum

Hildesheim (ots)

Königsdahlum (web) - Am heutigen Morgen, gegen 08:40 Uhr, befuhr ein Traktor mit angehängtem Pflug die Negenbornstraße aus Rtg. Bockenem kommend in Rtg. Ortsmitte Königsdahlum. Dabei fuhr der Traktorfahrer mit seinem landwirtschaftlichen KFZ an einem geparkten Kleintransporter vorbei. Beim Vorbeifahren kam es zu einem Zusammenstoß zw. dem angehängtem Pflug und dem geparkten Kleintransporter. Dieser wurde dabei im Bereich der linken Fahrzeugseite beschädigt (Schaden ca. 1.000 Euro). Eine direkt dahinterfahrende Verkehrsteilnehmerin beobachtete den Vorgang und meldete sich bei einer Anwohnerin. Hierbei wurden jedoch keinerlei Kontaktdaten hinterlassen. Die Polizei in Bad Salzdetfurth bittet die unbekannte Zeugin daher, sich mit der Bad Salzdetfurther Polizei unter Tel. 05063-9010 in Verbindung zu setzen.

