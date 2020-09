Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zu Auftrag Nr. 4159378

Hildesheim (ots)

Algermissen, Borsumer Paß (Fre. )Wie bereits veröffentlicht, ereignete sich am 15.09.20, 16:28 Uhr, in der Gemarkung 31191 Algermissen, Einmündung B 494 / K 517 (Borsumer Paß) eine Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 20-Jährige aus Clauen befuhr mit ihrem PKW die B 494 in Richtung Hildesheim. Ein 20-Jähriger aus Peine wollte mit seinem PKW Skoda aus der untergeordneten Kreisstraße 517 auf die B 494 einbiegen. Dabei übersah er den PKW Seat.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Sarstedt ( Tel.: 05066-9850 ) dringend Zeugen des Vorfalls.

