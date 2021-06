Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrt unter Drogeneinfluss

Linz am Rhein (ots)

Im Verlauf einer Verkehrskontrolle wurden am Sonntagnachmittag beim Fahrzeugführer eines PKW typische Drogenerscheinungen festgestellt. Ein auf THC positiver Urintest bestätigte die Beamten in ihrer Annahme. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der 19-jährige, welcher schon wegen Drogendelikten in Erscheinung getreten ist, muss mit der Entziehung seiner Fahrerlaubnis und einer empfindlichen Geldbuße rechnen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell