Polizei Essen

POL-E: Essen: Illegale Baumfällungen im Bredeneyer Kruppwald- Fortschreibung- Zeugen halfen der Polizei bei der Klärung

Essen (ots)

45133 E.-Bredeney: In einem privaten Wald, nahe der Villa Hügel, fällten unbekannte Personen offenbar zwischen Heiligabend und Neujahr (24.12.2020- 01.01.2021) dutzende Bäume. Der zwischen dem Hügelweg, dem Bredeneyer Berg und der Freiherr-vom-Stein-Straße gelegene Mischwald wird wirtschaftlich nicht genutzt. Verantwortliche hegen und pflegen den jahrzehntealten Baumbestand. Ein Essener Konzern als Eigentümer, stellt den etwa 260 Hektar großen Wald nicht nur Essener Bürgerinnen und Bürgern für Spaziergänge und andere sportliche Betätigungen zur Verfügung. (Wir berichteten am 21. Januar 2021: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4818052)

In den darauffolgenden Tagen, meldeten sich mehrere Bürger telefonisch auf den Zeugenaufruf oder sprachen die vor Ort ermittelnde Bezirksbeamtin in Bredeney an.

Mit den Beobachtungen der Waldspaziergänger, die auch Fotos fertigten, konnte der zuständige Beamte des Kommissariats 34 seine Ermittlungen entscheidend vorantreiben. Die auf den Bildern erkennbaren Fahrzeuge deuteten auf einen Essener, der sich ebenfalls wenig später der Polizei gegenüber zu erkennen gab.

Auf Vorhalt gab er an, in dem Wald beschädigte Bäume zersägt und deren Stämme für den Transport vorbereitet zu haben. Seine Aussagen werden jetzt mit den erhobenen Vorwürfen und den polizeilichen Ermittlungen abgeglichen. /Peke

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell