Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Rengsdorf

Rengsdorf (ots)

Am Freitag, 25.06.2021, kam es in der Zeit von 14:30 - 15:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Mittlerer Bornsweg" Höhe der Hausnummer 14 in Rengsdorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug am Kotflügel hinten links beschädigt. Der Unfallverusacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell