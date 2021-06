Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Polizeibericht vom Wochenende 25.06-27.06

Neuwied (ots)

1.

Neuwied, Rheinstraße 25.06.2021, 21:26 Am Freitagabend ereignete sich im Bereich der Rheinstraße eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Vorangegangen war ein Beziehungsstreit, welcher mit verbalen Provokationen begann und schlussendlich in einem Körperverletzungsdelikt endete. Der Geschädigte wurde hierbei ins Gesicht geschlagen und getreten. Der Geschädigte wurde leichtverletzt. Die eintreffende Streife konnte den Sachverhalt klären und die Täter identifizieren.

2.

Neuwied 26.06.2021 Tatzeit: vermutlich 01.06.2021

Die Geschädigte erscheint am Samstag auf der Dienststelle und möchte den Diebstahl einer 5-stelligen Summe Bargeld zur Anzeige bringen.

Die Nachbarin der Geschädigten beauftragte in der Vergangenheit eine Firma mit Reinigungsarbeiten der Hofeinfahrt, hierbei war die Geschädigte kurzzeitig zugegen. Der spätere Beschuldigte bot der Geschädigten in einem Gespräch an, Reparaturen an ihrem Dach vorzunehmen, was die Geschädigte annahm. Diese Arbeiten sollten am Folgetag durchgeführt werden. Die Geschädigte bat den Beschuldigten bei Eintreffen auf ihre Terrasse und ging im Anschluss auf den Dachboden, um dort eine erbetene Leiter zu holen. Die kurze Zeit der Abwesenheit nutzte der BS offensichtlich, um aus einem Fach im Wohnzimmerschrank Bargeld in o.g. Höhe zu entwenden. Im Anschluss verließ der BS die Örtlichkeit, ohne die anstehenden Arbeiten auszuführen, zuvor bot er der GS noch an, ihren Schmuck anzukaufen.

3.

Neuwied, Schloßstraße 26.06.2021, 23:30 Uhr

Mehrere Anwohner melden einen Autokorso in der Innenstadt mit dem üblichen Hupen und auftretenden von Verkehrsbehinderungen. Letztlich wurde ein Teil des Korsos in der Schloßstraße festgestellt. Hier kam es zu kurzzeitigen Stockungen im Verkehrsfluss. Die Verkehrsteilnehmer wurden zu verkehrsgerechtem Verhalten aufgefordert. Der Autocorso war dem Gesamtzusammenhang der UEFA Euro 2020 zuzuordnen. Die Teilnehmer wurden verwarnt und entfernten sich von der Örtlichkeit.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell