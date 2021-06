Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallverursacher flüchtig

Bad Hönningen (ots)

Freitagnachmittag zwischen 16.30 und 17:00 Uhr wurde ein geparkter PKW in der Neustraße in Bad Hönningen vermutlich durch einen vorbeifahrenden PKW touchiert, sodass es zu einem Schaden am hinteren rechten Radkasten am geparkten Fahrzeug kam. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle anschließend ohne seine Beteiligung dem Geschädigten oder der Polizei zu melden. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Linz erbeten.

