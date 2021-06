Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trickdiebstahl

Unkel (ots)

Am Freitagmittag kam es im Lidl-Markt Unkel zu einem Trickdiebstahl, indem vermutlich zwei Täter die 77-jährige Geschädigte in ein Gespräch verwickelten, kurz für Ablenkung sorgten und in einer günstigen Gelegenheit die Geldbörse aus der Handtasche der Geschädigten entwendeten. Die beiden Täter werden als ein Mann und eine Frau, beide ca. 50 Jahre alt beschrieben. Hinweise zu den Tätern werden an die Polizei Linz erbeten. Weiter bittet die Polizei auch weitere Geschädigte, die im genannten Tatzeitraum den Verlust von Wertgegenständen beklagen, sich mit der Polizeiinspektion Linz in Verbindung zu setzen.

