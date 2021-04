Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallverursacher hinterlässt orangene Lackspur

Kaiserslautern (ots)

Eine ärgerliche Entdeckung hat ein Mann aus dem Stadtgebiet an seinem Jaguar gemacht: Der Wagen wurde offensichtlich von einem anderen Fahrzeug gerammt - an Stoßstange und Kotflügel vorne links blieben deutliche Schäden zurück. Gemeldet hat sich der Verursacher allerdings nicht.

Der 28-jährige Jaguar-Besitzer stellte den Schaden am Jaguar am vergangenen Donnerstag (8. April) fest. Die Unfallzeit ist allerdings unklar - sie liegt zwischen Karfreitag (2.4.), 18 Uhr, und Donnerstag (8.4.), 13 Uhr. Der Pkw war in diesem Zeitraum in der Friedrich-Karl-Straße in Höhe des Hauses Nummer 22 geparkt.

Nach den Unfallspuren zu urteilen, dürfte ein anderes Fahrzeug den Schaden beim Rangieren, Wenden, Ein- oder Ausparken verursacht haben. Zurück blieb eine orangefarbene Lackspur am Jaguar. Sachschaden: mehrere hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 - 2250 mit der Polizeiinspektion 2 Kontakt aufzunehmen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell