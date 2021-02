Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Brand auf der Dachterrasse

Ludwigsburg (ots)

Einen Einsatz der Nufringer Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei zog eine Rauchentwicklung und Flammen am Dienstag gegen 15:20 Uhr auf der Dachterrasse einer Firma in der Carl-Benz-Straße in Nufringen nach sich. Ein 21-jähriger Mitarbeiter bemerkte die Flammen und versuchte sie zunächst mittels eines Feuerlöschers zu ersticken. Nachdem dies nicht gelang, verständigte er die Feuerwehr, die das Feuer schnell gelöscht bekam. Als Brandherd konnte man eine Kunststoffbox für Sitzkissen ausmachen. Neben der Box wurden auch Teile der Außenfassade in Mitleidenschaft gezogen. Die anfängliche Vermutung eines technischen Defekts bestätigte sich nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell