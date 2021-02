Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Außenspiegel in der Hirschbergstraße abgeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag, 21:00 Uhr und Dienstag, 08:00 Uhr wurden zwei Pkw in der Hirschbergstraße in Asperg beschädigt. An dem Fiat und dem Citroen wurden jeweils die rechten Außenspiegel abgeschlagen. Die verursachten Sachschäden belaufen sich auf insgesamt etwa 400 Euro. Der Polizeiposten Asperg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07141 1500170.

