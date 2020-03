Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Garage - Gartengeräte entwendet

Kranenburg (ots)

In der Zeit von Freitag 13.03.2020; 16:00 Uhr bis Samstag 14.03.2020 17:00 Uhr hebelten unbekannte Täter die Garage einer Schule an der Straße Zum Hallenbad auf. Aus der Garage wurden ein Gartenschlauch, sowie ein Kombigerät für Gartenarbeit der Marke Stiehl entwendet. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Kleve unter Telefon: 02821-5040.

