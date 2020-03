Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen.

Geldern (ots)

Am Samstag, 14.03.2020 zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr wurde ein silbener Opel Corsa im Bereich des linken vorderen Stoßfängers beschädigt. Der Verursacher des Unfalls entfernte sich ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der PKW parkte im Parkhaus der Firma Kaufland an der Bahnhofstraße in Geldern. Hinweise bitte an die Polizei in Geldern unter der Telefonnummer: 02831-1250.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell