Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Diebstahl von PKW

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich am späten Montagabend, gegen 23 Uhr, stahl ein unbekannter Täter einen schwarzen Mazda MX 5 mit Böblinger Kennzeichen im Wert von etwa 20.000 Euro. Das mit Keyless Go ausgestattete Auto stand in der Kocherstraße in Sindelfingen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell