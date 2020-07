Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Hinter Gittern

Görlitz, BAB 4 (ots)

Hinter Gittern sitzt nun ein 20-jähriger Pole. Der Mann wurde am Freitagnachmittag, den 10. Juli 2020, durch eine Bundespolizeistreife in Görlitz in der Hospitalstraße angetroffen. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Durch das Amtsgericht Görlitz war Sitzungshaft angeordnet worden, da der 20-Jährige Angeklagte im November 2019 nicht zum Hauptverhandlungstermin erschienen war. Der Mann wurde der Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Ein 36-Jähriger konnte seine Haftstrafe nach Zahlung einer Geldstrafe noch einmal abwenden. Der polnische Staatsangehörige wurde am Samstag, den 11. Juli 2020, in Kodersdorf kontrolliert. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass die Staatsanwaltschaft München I gegen ihn einen Vollstreckungshaftbefehl erlassen hatte. Der Betroffene hatte sein Bußgeld von 25,00 Euro nicht beglichen. Nachdem er das nun erledigen konnte und auch die Kosten des Verfahrens in Höhe von 73,00 Euro übernahm, setzte er seine Fahrt fort.

