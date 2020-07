Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Verstoß gegen Wiedereinreisesperre

Görlitz (ots)

In der vergangenen Nacht kontrollierten Beamte der Bundespolizei im Bahnhof Görlitz einen polnischen Staatsangehörigen. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass das Regierungspräsidium Darmstadt gegen den Mann ein Einreiseverbot in die Bundesrepublik bis zum Jahr 2030 angeordnet hat. Letztmalig wurde der 57-Jährige im Januar dieses Jahres nach Polen abgeschoben, zwei weitere Abschiebungen und Verurteilungen wegen verschiedener Delikte liegen in der Zeit davor. Die Staatsanwaltschaft Görlitz hat nun ein beschleunigten Verfahren gegen den Unbelehrbaren eingeleitet und prüft nun in diesem Zusammenhang die Beantragung von Untersuchungshaft.

