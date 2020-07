Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Illegaler Arbeitslohn in Höhe von 15.200,00 Euro beschlagnahmt

Görlitz, BAB 4 (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden durch die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf fünf ukrainische Staatsangehörige wegen unerlaubter Einreise/unerlaubtem Aufenthalt sowie (des Verdachts) der unerlaubten Arbeitsaufnahme angezeigt.

So wurden am Samstag, den 11. Juli 2020, eine Frau und ein Mann kontrolliert, die gerade auf dem Heimweg in die Ukraine waren. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass beide in Deutschland einer Erwerbstätigkeit nachgingen. Die 51-Jährige gab an, dass sie in der Pflege tätig war. Dem 36-Jährigen konnte nachgewiesen werden, dass er in Bayern auf dem Bau arbeiten war.

Am Sonntag, den 12. Juli 2020, wurde bei einer Buskontrolle eine 45-Jährige festgestellt, die einer Erwerbstätigkeit nachging. Auch sie war im Bereich der Pflege tätig gewesen. Auch bei zwei weiteren Männern stellte sich heraus, dass diese in Deutschland zum Arbeiten waren. Der 29-Jährige war für eine in Hamburg ansässige Firma tätig gewesen und der 36-Jährige arbeitete in Frankfurt am Main als Elektriker.

Weder die Frauen noch die Männer waren im Besitz einer erforderlichen Arbeitsgenehmigung.

Insgesamt wurden 15.200,00 Euro illegaler Arbeitslohn beschlagnahmt. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde außerdem in einem Fall eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500,00 Euro erhoben.

Die ukrainischen Beschuldigten wurden an die zuständige Ausländerbehörde übergeben.

