Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall zwischen zwei Radfahrern - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht Zeugen, die am Dienstag gegen 18.25 Uhr einen Unfall zwischen zwei Radfahrern auf einem Fuß- und Radweg in Ludwigsburg im Bereich des Bahnhofs beobachtet haben. Ein 56-jähriger Radfahrer war auf dem Weg von der Gießhausstraße kommend in Richtung des Zentralen Busbahnhofs unterwegs. Nach den derzeitigen Erkenntnissen befand er sich auf dem Weg eher auf der linken als auf der rechten Seite. Der Weg führt unter der Kreuzung der Kepler-, der Bahnhof- und der Friedrichstraße durch. Am Ende dieser Unterführung mündet ein weiterer Weg in den Fuß- und Radweg. Als ein bislang unbekannter zweiter Radfahrer von diesem Weg nach links auf den Fuß- und Radweg abbog, um in Richtung Gießhausstraße zu fahren, kollidierte er mit dem 56-Jährigen. Dieser erlitt leichte Verletzungen und sein Fahrrad wurde beschädigt. Der zweite Radler fuhr weiter, ohne dass Daten ausgetauscht werden konnten. Er dürfte zwischen 16 und 17 Jahren alt gewesen sein und ist etwa 170 cm groß. Er hat blonde, gelockte, kurze Haare und trug ein grau-braunes Sweatshirt sowie schwarze Jogginghosen. Auf dem Rücken hatte er eine schwarze Sporttasche. Der junge Mann war mit einem silbernen Retro-Rennrad unterwegs. Insbesondere bittet die Polizei ihn sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell