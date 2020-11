POL-GE: Gesuchten 15-Jährigen festgenommen

Polizei Gelsenkirchen

Die Polizei nahm am Mittwochnachmittag, 4. November 2020, gegen 16.45 Uhr, einen 15-Jährigen auf der Ruhrstraße in Schalke fest. Gegen den jungen Gelsenkirchener bestand ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Gelsenkirchen wegen Pkw-Aufbruchs. Bei der Festnahme störte die Mutter des Jugendlichen die Maßnahme der Beamten. Sie erhielt einen Platzverweis. Der Gesuchte wurde anschließend ins Polizeigewahrsam gebracht. Einige Zeit später fanden sich mehrere Familienangehörige in der Polizeiwache Süd ein und "protestierten" erneut gegen die Festnahme. Nach einem klärenden Gespräch verließen sie die Dienststelle wieder. Zu strafbaren Handlungen kam es nicht.

