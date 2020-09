Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vorfahrt genommen - Polizei sucht flüchtigen Pkw-Fahrer

53879 Euskirchen (ots)

Am Dienstag (15.09.2020), um ca. 16.45, fuhr ein Mann mit seinem Pedelec die Billiger Straße in stadtauswärts.

Im Kreisverkehr Billiger Straße / Boenerstraße beabsichtigte er in die Ausfahrt Boenerstraße abzubiegen. Ihm nahm jedoch ein unbekanntes Fahrzeug die Vorfahrt.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste er ausweichen und kam so zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich der Mann. Sein Fahrrad wurde durch den Sturz ebenfalls beschädigt. Die Polizei Euskirchen sucht einen schwarzen Pkw-Kombi, Peugeot (eventuell 305 oder 308). Der Fahrer war männlich und um die 40 Jahre alt.

Hinweise und Beobachtungen werden telefonisch an 02251 799-460, 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell