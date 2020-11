POL-GE: Falsche Dachdecker bestehlen Seniorin

Polizei Gelsenkirchen

In Buer haben zwei falsche Dachdecker eine Frau um ihr Bargeld und ihren Schmuck gebracht. Gegen 10.30 Uhr schellte es am Mittwochvormittag, 4. November 2020, an der Haustür der Seniorin. Ein Unbekannter stellte sich als Dachdecker vor. Er gab an, dass er das Dach begutachten müsse. Zusammen mit dem vermeintlichen Dachdecker ging die Frau daraufhin in Richtung Dachboden. Als es erneute schellte, erklärte der Mann, dass dies offensichtlich sein Kollege sei. Tatsächlich stellte sich der zweite Unbekannte ebenfalls als Dachdecker vor. Er konnte die Gelsenkirchenerin davon überzeugen, dass man sich zusammen die Gegebenheiten im Keller anschaut. Dort verwickelte er sein Opfer in ein Gespräch, der andere Mann verblieb unbeaufsichtigt in der Wohnung zurück. Anschließend verabschiedeten sich die beiden falschen Handwerker. Als die Rentnerin wieder alleine war, stellte sie fest, dass ihr Bargeld und Schmuck fehlten. Einer der beiden Unbekannten ist etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß, circa 40 bis 45 Jahre alt, korpulent, hatte rötliche, kurze Haare und trug eine schwarze Weste und eine dunkle Hose. Sein Komplize ist rund 1,70 bis 1,80 Meter groß, im Alter zwischen 30 und 40, ist von schlanker Statur, hatte schwarze Haare, einen gestutzten dunklen Bart und trug ebenfalls dunkle Kleidung. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209/365-8112 oder an die Kriminalwache unter der Durchwahl -8240.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass Sie Handwerker nur dann in Ihre Wohnung lassen sollten, wenn Sie selbst oder der Vermieter einen Termin mit ihnen vereinbart haben. Im Zweifel rufen Sie den Vermieter, die Hausverwaltung oder bei der beauftragten Firma an. Wenn Sie glauben, Opfer eine Straftat zu werden, wählen Sie den Notruf 110.

