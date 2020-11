Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Beherzter Zeuge vereitelt Verkehrsunfallflucht in Resse

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Ein 33-jähriger Gelsenkirchener hat nach einem Verkehrsunfall in Resse am Mittwoch, 4. November 2020, die Polizei gerufen und eine Verkehrsunfallflucht vereitelt. Eine 52-jährige Autofahrerin kollidierte um 0.12 Uhr beim Befahren der Arminiusstraße mit zwei dort geparkten Fahrzeugen. Der 33-Jährige hörte die Geräusche dieser Kollisionen in seiner Wohnung und blickte aus dem Fenster. Er sah die 52-Jährige auf dem Fahrersitz ihres unfallbeschädigten Wagens sitzen und eilte zu ihr, um gegebenenfalls erste Hilfe leisten zu können. Die Gelsenkirchenerin stieg aus ihrem Auto und wollte sich zu Fuß in Richtung Ewaldstraße entfernen. Der 33-Jährige rief die Polizei, folgte der Frau und hielt sie bis zum Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest der Gelsenkirchenerin verlief positiv. Sie musste die Polizisten zur Wache begleiten, wo ihr ein Arzt zwei Blutproben entnahm. Die Beamten stellten den Führerschein der Gelsenkirchenerin sicher. Sie erwartet ein Strafverfahren.

