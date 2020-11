Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ladendiebe festgehalten - Täter schlägt sich selbst

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Einen Baumarkt-Mitarbeiter und sich selbst hat ein 36-jähriger Ladendieb verletzt, der am Samstag, 31. Oktober 2020, mit Komplizen einen Bohrmaschinen-Akku in Schalke-Nord stehlen wollte. Das Trio hatte gegen 16 Uhr versucht die Kasse des Ladens an der Caubstraße zu passieren, ohne die bereits ausgepackte Ware zu bezahlen. Dem 47 Jahre alten Ladendetektiv und einem 50-jährigen Mitarbeiter des Baumarkts gelang es, zwei der Männer im Alter von 36 und 46 Jahren festzuhalten. Einem dritten Tatbeteiligten gelang die Flucht. Gegen das Festhalten wehrte sich der 36-Jährige aus Gelsenkirchen, schlug den 50-jährigen Mitarbeiter des Geschäfts und verletzte diesen leicht. Bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fügte sich der Tatverdächtige zudem selbst Verletzungen zu und behauptete, er sei geschlagen worden. Videoaufnahmen, die die Polizisten vor Ort einsehen konnten, widerlegten diese Anschuldigung. Da der 46-Jährige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde er vorläufig festgenommen. Das Polizeigewahrsam konnte er später wieder verlassen. Ihren zunächst geflüchteten Komplizen benannten die beiden Männer später. Alle Tatbeteiligten erwartet nun ein Strafverfahren, den 36-Jährigen zudem wegen Vortäuschens einer Straftat.

