Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gesuchten Betrüger gestellt

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Die Polizei nahm am frühen Montagmorgen, 2. November 2020, einen 32-Jährigen in der Altstadt fest. Der Gelsenkirchener wurde gegen 3 Uhr bei einem Einsatz an der Hauptstraße überprüft. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen wegen Betruges. Der Gesuchte versuchte zunächst, sich der Festnahme zu entziehen. Er riss sich los und trat die Flucht an. Auf der Weberstraße Ecke Elisabethstraße gelang es Polizisten, den Flüchtigen zu stellen. Anschließend fesselten die Beamten den 32-Jährigen und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Verletzt wurde niemand.

