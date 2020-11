Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Felgendiebstahl bei Autohändler

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Gleich von mindestens sieben Fahrzeugen haben Unbekannte in Erle am Wochenende die Felgen geklaut. Die ausgestellten Wagen standen auf dem Gelände eines Autohändlers an der Willy-Brandt-Allee. Offenbar hatten die Täter die Fahrzeuge angehoben, um die Radmuttern zu lösen und die Felgen abzumontieren. Danach wurden die Autos auf Pflastersteine heruntergelassen. Zeugen, die zwischen Freitag, 30. Oktober, um 19 Uhr, und Samstag, 31. Oktober, 7.45 Uhr, etwas Auffälliges an der Willy-Brandt-Allee beobachtet haben, mögen sich bitte beim Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 0209/365-8212 oder der Kriminalwache unter der Durchwahl -8240 melden.

