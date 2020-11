Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Falscher Handwerker in Erle

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Opfer eines falschen Heizungsmonteurs wurde am Freitag, 30. Oktober, ein 85-jähriger Gelsenkirchener. Gegen 9 Uhr morgens hatte der Täter bei dem Mann in Erle an der Tür geklingelt. Er gab sich als Handwerker aus, der die Heizung lüften müsse. Sein vermeintlich seriöses Anliegen untermauerte der Täter mit dem Verweis auf ein Logo an seiner Jacke. Das sollte die Jacke als Arbeitskleidung ausweisen. Nachdem der 85-Jährige ihm Zutritt gewährte, bekam er Anweisung vom falschen Handwerker. Der Gelsenkirchener sollte den Duschkopf für die Zeit der Heizungslüftung halten. Währenddessen konnte der Täter unbeobachtet durch die Wohnung gehen. Als der Senior nach ein paar Minuten misstrauisch wurde, schaute er nach dem mutmaßlichen Handwerker. Der war aber schon wieder weg und hatte zwei Portemonnaies mitgenommen. Der unbekannte Trickdieb ist etwa 50 bis 60 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, hat eine stabilere Statur, trug ein dunkles Cappy, eine schwarze Jacke mit Firmenlogo auf dem linken Ärmel und eine dunkle Hose. Hinweise zum Gesuchten bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209/365-8112 oder an die Kriminalwache unter der Durchwahl -8240.

Die Polizei rät zur Vorsicht! Lassen Sie nur dann Handwerker in Ihre Wohnung, wenn Sie diese selbst bestellt haben oder diese vom Vermieter angekündigt wurden. Rufen Sie gegebenenfalls die Firma des Handwerkers an oder im Notfall die 110.

