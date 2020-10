Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletztes Kind bei Verkehrsunfall in der Neustadt

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Ein zehnjähriger Junge ist am Freitag, 30. Oktober 2020, bei einem Verkehrsunfall von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind war um 17.29 Uhr auf einem Gehweg an der Bokermnühlstraße in Richtung Wiehagen unterwegs und lief unvermittelt zwischen geparkten Fahrzeugen hindurch auf die Fahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 22-jährigen Bochumers, der auf der Bokermühlstraße in Richtung Wiehagen fuhr. Ein Rettungswagen brachte das schwerverletzte Kind zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Bokermühlstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen Josefstraße und Wiehagen gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Katrin Schute

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell