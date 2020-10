Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Autoscheiben eingeschlagen: Polizei nimmt 40-Jährigen vorläufig fest

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Nachdem mehrere Scheiben geparkter Fahrzeuge in Erle eingeschlagen wurden, ist ein 40-Jähriger am frühen Freitagmorgen, 30. Oktober 2020, vorläufig festgenommen worden. Zeugen hatten die Polizei gegen 1.30 Uhr zum Wiemannsweg gerufen. Sie hatten dort einen lauten Knall sowie das Aufheulen einer Auto-Alarmanlage gehört und beim Blick nach draußen eine verdächtige Person zwischen den Autos gesehen. Die herbeigeilten Polizeibeamten griffen den 40-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland auf, der sich hinter einer Hecke versteckt hatte. Bei ihm fanden sie einen Schraubendreher, stellten diesen sicher und nahmen den Mann vorläufig fest. Da ein durchgeführter Atemalkoholtest positiv ausgefallen war, entnahm ein Arzt im Polizeigewahrsam eine Blutprobe. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

