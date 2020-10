Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in Erle - Zeugen gesucht

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstagnachmittag, 29. Oktober 2020, in ein Haus an der Straße Pottenort in Erle eingebrochen. Der oder die Einbrecher verschafften sich in der Zeit zwischen 15 Uhr und 16.55 Uhr Zugang zum Haus. Anschließend flüchteten sie mitsamt der Beute vom Tatort in unbekannte Richtung. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209/ 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder - 8240 (Kriminalwache).

