Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei warnt vor Betrugsmasche: Falsche Polizeibeamte am Telefon

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Klingeling - hier spricht Ihre Polizei! Immer wieder schellte am Donnerstagabend, 29. Oktober 2020, das Telefon bei Gelsenkirchener Seniorinnen und Senioren: am anderen Ende der Leitung ein vermeintlicher Polizeibeamter, der die Angerufenen entweder versuchte mit einer erfundenen Einbruchsgeschichte zu verängstigen oder sie nach ihren Wertgegenständen ausfragte. Nach jetzigem Kenntnisstand entstand kein Sachschaden, da alle Gelsenkirchener das Gespräch beendeten und sich anschließend bei der Polizei meldeten, um den Betrugsversuch anzuzeigen.

Damit die nicht abreißende Masche keinen Erfolg hat, bitten wir Sie, einmal mehr mit Ihren Großeltern, Eltern, Bekannten und Nachbarn über dieses Thema zu sprechen und sie für etwaige Betrugsversuche zu sensibilisieren. Glauben Sie keinem Anrufer, der angeblich Polizist ist und Sie mit Räuberpistolen dazu bringen will, Geld zu übergeben oder Informationen zu Vermögensverhältnissen herauszugeben. Rufen Sie uns, die echte Polizei, unter der Notrufnummer 110 an und zeigen Sie jeden Betrugsversuch an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell