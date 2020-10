Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte beschädigen Parkscheinautomaten

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Unbekannte haben am Mittwochvormittag, 28. Oktober 2020, einen Parkscheinautomaten an der Königswiese in Buer unbrauchbar gemacht. Autofahrer hatten der Stadt den Schaden gemeldet. Ein Mitarbeiter schaute sich daraufhin vor Ort den Automaten genauer an und stellte Beschädigungen im Inneren fest. Herbeigeführt vermutlich durch "Böller", denn sowohl der Mitarbeiter als auch die alarmierten Polizeibeamten konnten den Geruch von Schwarzpulver wahrnehmen. Wer hat etwas Verdächtiges am Mittwochvormittag zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr an der Königswiese gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209/365-8112 oder die Kriminalwache unter 0209/365-8240 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Stephan Knipp

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell